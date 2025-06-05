Сборная Иордании разгромила Оман, Саудовская Аравия победила Бахрейн
Сборная Иордании на выезде обыграла Оман в матче 9-го тура третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 — 3:0.
У гостей трижды забил форвард Али Олван.
Иордания вышла на первое место в группе B с 16 очками. Вторую строчку занимает Южная Корея, которая также набрала 16 очков, но провела на один матч меньше. Третьим идет Ирак (12 очков), Оман — на четвертой строчке (10 очков).
В параллельном матче Саудовская Аравия на выезде победила Бахрейн — 2:0.
У гостей отличились Мусаб аль-Джувайр и Абдулрахман Аль-Абуд.
Сборная Саудовской Аравии занимает третье место в группе C с 13 очками, Бахрейн идет на пятой строчке с 6 очками.
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