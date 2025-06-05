Сборная Иордании разгромила Оман, Саудовская Аравия победила Бахрейн

Сборная Иордании на выезде обыграла Оман в матче 9-го тура третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 — 3:0.

У гостей трижды забил форвард Али Олван.

Иордания вышла на первое место в группе B с 16 очками. Вторую строчку занимает Южная Корея, которая также набрала 16 очков, но провела на один матч меньше. Третьим идет Ирак (12 очков), Оман — на четвертой строчке (10 очков).

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B.

05 июня 2025, 19:00. ()

В параллельном матче Саудовская Аравия на выезде победила Бахрейн — 2:0.

У гостей отличились Мусаб аль-Джувайр и Абдулрахман Аль-Абуд.

Сборная Саудовской Аравии занимает третье место в группе C с 13 очками, Бахрейн идет на пятой строчке с 6 очками.