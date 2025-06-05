Албания и Сербия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира 2026 7 июня

Сборные Албании и Сербии сыграют в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в субботу, 7 июня. Игра состоится на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Албания — Сербия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

07 июня 2025, 21:45. Арена Комбетаре (Тирана)

В группе К Албания набрала 3 очка и занимает второе место в группе, а Сербия пока не заработала ни одного балла и располагается на четвертом месте.

Ответный матч состоится 11 октября.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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