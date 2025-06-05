Андорра — Англия: время начала и где смотреть матч отбора ЧМ-2026
Сборные Андорры и Англии сыграют в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в субботу, 7 июня. Игра состоится на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи Андорра — Англия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
В группе К Англия набрала 6 очков и занимает первое место в группе, а Андорра пока не заработала ни одного балла и располагается на последнем месте.
Ответный матч состоится 6 сентября.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
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