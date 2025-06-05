Андорра и Англия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира 2026 7 июня

Сборные Андорры и Англии сыграют в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в субботу, 7 июня. Игра состоится на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Андорра — Англия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

07 июня 2025, 19:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)

В группе К Англия набрала 6 очков и занимает первое место в группе, а Андорра пока не заработала ни одного балла и располагается на последнем месте.

Ответный матч состоится 6 сентября.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира по футболу: новости и календарь игр, расписание матчей и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры