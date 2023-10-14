Неймар и Винисиус были замечены на вечеринке за несколько часов до матча сборной Бразилии против Венесуэлы

Игроки сборной Бразилии находились на вечеринке за несколько часов до матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 против Венесуэлы (1:1), сообщает бразильский журналист Матеус Бальди.

По информации источника, Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон отдыхали в компании девушек за несколько часов до начала игры. Все три игрока в итоге попали в стартовый состав национальной команды.

После ничьей с Венесуэлой бразильцы уступили Аргентине лидерство в отборочном турнире Южной Америки, опустившись на второе место.