Видеотрансляция матча Бразилия — Венесуэла начнется в 04.00 13 октября на «Матч ТВ»

Сборная Бразилии по футболу на стадионе «Арена Пантанал» в городе Куяба дома сыграет с Венесуэлой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча пройдет 13 октября, начало — в 03.30 по московскому времени.

Ключевые события матча квалификации ЧМ-2026 будут доступны в матч-центре «СЭ».

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Бразилия — Венесуэла. Начало — в 04.00.

Бразильцы с шестью очками лидируют в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 по Южной Америке. Венесуэла располагается на пятой строчке с тремя баллами.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

ЧМ-2026 по футболу: новости и результаты матчей, расписание игр и отборочные турниры мирового первенства, обзоры и статистика в актуальном виде на сайте.