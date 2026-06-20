Сайбари назвал выступление за Марокко на ЧМ-2026 лучшим моментом в карьере

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари поделился впечатлениями от матча группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Шотландии.

25-летний футболист на 2-й минуте забил единственный гол и был признан лучшим игроком матча.

«Это лучший момент в моей карьере. Играть за свою страну на чемпионате мира — это мечта каждого футболиста, и я смог ее воплотить, забив два гола в двух матчах. Мастерство паса у Браима Диаса находится на высочайшем уровне, превращать же эти передачи в голы — моя работа», — цитирует Сайбари пресс-служба ФИФА.

На старте чемпионата мира-2026 Марокко сыграло вничью с Бразилией (1:1). В 3-м туре группового турнира марокканцы встретятся с Гаити в четверг, 25 июня.