Капитан сборной Уэльса Дэвис поделился ожиданиями от матча с Казахстаном

Капитан и защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2026 против Казахстана.

«Тренерские указы — кто бы ни был против нас, нужно показать свой максимум и выиграть. В Кардиффе было тяжело против Казахстана. Их нелегко победить, поэтому мы приложим все усилия», — приводит Metaratings слова Дэвиса.

Матч Казахстан — Уэльс пройдет в четверг, 4 сентября на «Астана Арене» и начнется в 17.00 (мск).

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе J с 3 очками. Уэльс идет на второй строчке с 7 очками.