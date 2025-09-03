Алип о возможном капитанстве в сборной Казахстана: «Это большая ответственность»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос о том, может ли он стать капитаном сборной Казахстана в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Уэльса.

«Как говорил главный тренер, сегодня вечером решится и состав, и то, кто станет капитаном. Быть капитаном — это ответственность. Уже сколько лет капитаном был опытный Асхат Тагыберген. Если буду капитаном, надеюсь быть настоящим лидером», — приводит Metaratings слова Алипа.

Матч Казахстан — Уэльс пройдет в четверг, 4 сентября на «Астана Арене» и начнется в 17.00 (мск).

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе J с 3 очками. Уэльс идет на второй строчке с 7 очками.