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3 сентября 2025, 19:12

Алип о возможном капитанстве в сборной Казахстана: «Это большая ответственность»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос о том, может ли он стать капитаном сборной Казахстана в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Уэльса.

«Как говорил главный тренер, сегодня вечером решится и состав, и то, кто станет капитаном. Быть капитаном — это ответственность. Уже сколько лет капитаном был опытный Асхат Тагыберген. Если буду капитаном, надеюсь быть настоящим лидером», — приводит Metaratings слова Алипа.

Матч Казахстан — Уэльс пройдет в четверг, 4 сентября на «Астана Арене» и начнется в 17.00 (мск).

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе J с 3 очками. Уэльс идет на второй строчке с 7 очками.

Источник: Metaratings
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