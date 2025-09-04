Сборная Казахстана уступила Уэльсу в матче отбора чемпионата мира-2026

Сборная Казахстана потерпела поражение от Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:1. Игра прошла на «Астана Арене» в Астане.

Единственный гол забил Киффер Мур, который отличился на 24-й минуте.

В стартовом составе команды Казахстана на этот матч вышли два игрока РПЛ — защитник «Зенита» Нуралы Алип и форвард «Ахмата» Максим Самородов. Алип провел на поле 81 минуту, а Самородов сыграл 86 минут.

Сборная Уэльса набрала 10 очков за пять матчей и вышла на первое место в таблице группы J. Казахстан с 3 очками после четырех игр располагается на четвертой строчке.