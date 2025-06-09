Бельгия — Уэльс: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Бельгия и Уэльс сыграют в отборе чемпионата мира 2026 9 июня
Сборные Бельгии и Уэльса встретятся в 4-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Матч пройдет на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия) и начнется в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события противостояния Бельгия — Уэльс будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
В группе J Бельгия набрала одно очко и занимает четвертое место в группе, Уэльс с семью баллами располагается на первой строчке.
Ответный матч пройдет 13 октября.
ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.
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