Сборные Греции и Белоруссии встретятся в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Игра состоится на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Греция — Белоруссия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

05 сентября 2025, 21:45. Георгиос Караискакис (Пирей)

Ответный матч запланирован на 18 ноября в Белоруссии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.