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5 сентября 2025, 17:09

Медведев — об игре Сантоса и Энрике за сборную Бразилии: «Это отражение их класса и уровня РПЛ»

Алина Савинова

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев назвал успешной игру футболистов команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии.

5 сентября бразильцы разгромили Чили (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Сантос вышел на игру в стартовом составе сборной Бразилии и отыграл всю встречу, а Энрике появился на поле после перерыва и сделал голевую передачу на Лукаса Пакету.

«Поздравляю ребят с победой и успешной игрой! У Дугласа, сыгравшего весь матч, предголевая передача, а у Луиса, отыгравшего полчаса, голевой пас после виртуозного прохода, причем слева. Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть», — цитирует Медведева Metaratings.ru.

После матча с Чили главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отметил, что Энрике обладает выдающимся талантом.

Бразильцы набрали 28 очков и вышли в финальную стадию чемпионата мира.

Источник: Metaratings.ru
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Александр Медведев (руководитель)
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