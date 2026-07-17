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Сегодня, 00:21

Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали на аукционе почти за пять миллионов долларов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Игровую футболку легендарного бразильского нападающего Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, продали на аукционе Sotheby's за 4,88 миллиона долларов.

В решающем матче турнира сборная Бразилии обыграла Швецию со счетом 5:2, а Пеле оформил дубль и помог своей команде впервые в истории стать чемпионом мира. Впоследствии бразилец завоевал еще два титула мирового первенства и остается единственным футболистом, трижды выигравшим чемпионат мира.

В финале ЧМ-1958 Пеле также стал самым молодым автором гола в истории решающих матчей мировых первенств. На момент игры ему было 17 лет и 249 дней. Этот рекорд остается непобитым.

Самой дорогой футбольной футболкой в истории по-прежнему остается игровая майка Диего Марадоны. В 2022 году ее продали за 9,3 миллиона долларов. В этой форме аргентинец сыграл в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, где забил два мяча, включая знаменитый гол, получивший название «рука Бога».

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Пеле

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