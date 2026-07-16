Линекер назвал Тухеля немецким шпионом в сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал главного тренера национальной команды после ее вылета с чемпионата мира-2026.

В полуфинале турнира англичане проиграли аргентинцам со счетом 1:2.

«Это шутка, но вдруг Томас Тухель — немецкий шпион в сборной Англии? В Германии дела идут не очень, они могли внедрить кого-то к нам. После матча с Хорватией Тухель говорил, что команда будет играть в атакующий футбол, а затем сделал абсолютно противоположное», — приводит слова Линекера Bild.

Англия сыграет в матче за третье место ЧМ-2026 с Францией. Матч состоится 19 июля в Майами.