Чемпионат мира по футболу 2030: когда и где пройдет следующий Кубок мира

Следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2030 году. Основная часть матчей состоится в Испании, Португалии и Марокко, а матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Чемпионат мира 2030 года начнется 13 июня, а финал состоится 21 июля. В турнире, как и в 2026 году, примут участие 48 национальных команд. Турнир будет проведен в год столетия первого мирового первенства.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля. В решающей игре примут участие сборные Испании и Аргентины. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы, в финале ЧМ-2022 они победили французов (3:3, 4:2 по пенальти).

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