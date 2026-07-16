Белый дом не смог ответить, за кого Трамп будет болеть в финале ЧМ-2026

Белый дом не смог уточнить, какую сборную президент США Дональд Трамп будет поддерживать в финале чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией.

«Это по-настоящему хороший вопрос. Я разочарована собой, так как не спросила его об этом», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Трамп болеть за сборную Аргентины на фоне его недавней критики испанского правительства.

По словам Ливитт, репортерам стоит задать этот вопрос самому президенту США.

«Уверена, что у него будет для вас забавный ответ», — добавила она.

Ранее стало известно, что Трамп посетит финал чемпионата мира и примет участие в церемонии награждения победителей. Решающий матч между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси. Аргентина является действующим чемпионом мира и трехкратным обладателем трофея.