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Эмилиано Мартинес рассказал, при каком условии завершит карьеру в 2026 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ответил на вопрос, при каком условии он завершит карьеру в 2026 году.

«Есть ли сборная, которая выигрывала два чемпионата мира подряд? Если я стану двукратным чемпионом мира в составе сборной Аргентины, я уйду на пенсию. Я обещаю вам. Я говорю вам это сегодня. Я уйду после чемпионата мира», — приводит слова Мартинеса Goal.

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира-2022, который проходил в Катаре. В финале команда Мартинеса обыграла Францию — 3:3 (пенальти 4:2).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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