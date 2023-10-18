Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной» Гвардиолы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнил текущий уровень национальной команды с «Барселоной» Пепа Гвардиолы, за которую он выступал.

«Я задавался этим вопросом на днях, эта команда впечатляет и продолжает расти. Она играет все лучше и лучше. По сравнению с «Барселоной» [Гвардиолы]... Это была лучшая команда в истории «Барсы». Это сильно, не так ли?

Но я думаю, что эта сборная Аргентины очень близка к ней. Она продемонстрировала это, выиграв Кубок Америки и чемпионат мира.

У нас есть великие игроки, но кто бы ни играл, это не заметно, потому что у нас очень ярко выраженный стиль игры, который во многом определяет нас. Мы надеемся продолжать в том же духе», – приводит слова Месси Ole.

Сборная Аргентины в 2021 году впервые с 1993 года стала победителем Кубка Америки. Год спустя аргентинцы впервые с 1986 года выиграли чемпионат мира.

После 4 туров Аргентина с 12 очками лидирует в отборочном турнире ЧМ-2026.