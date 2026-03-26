Турция и Румыния сыграют в стыках отбора на чемпионат мира-2026 26 марта

Сборные Турции и Румынии сыграют в полуфинале европейских стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Турция — Румыния доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы.

26 марта, 20:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)

В России в прямом эфире трансляции матчей можно смотреть на платформе Оkkо.

Финальная часть чемпионата мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут три страны — США, Канада и Мексика.

За результатами стыковых матчей можно следить в разделе чемпионата мира и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».