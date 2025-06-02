«Бавария»: расписание матчей на клубном чемпионате мира 2025

«Бавария» на клубном чемпионате мира сыграет в группе С. Мюнхенцы попали в один квартет с «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бокой Хуниорс» (Аргентина) и «Бенфикой» (Португалия).

Расписание матчей «Баварии» в групповом турнире клубного ЧМ-2025

15 июня, 19.00. «Бавария» — «Окленд Сити»

21 июня, 04.00. «Бавария» — «Бока Хуниорс»

24 июня, 22.00. «Бенфика» — «Бавария»

Время начала матчей — московское.

Клубный чемпионат мира состоится в США с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 команды, по две лучшие в каждой из восьми групп выйдут в плей-офф.