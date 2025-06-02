«Бавария»: расписание матчей на клубном чемпионате мира 2025
«Бавария» примет участие в клубном чемпионате мира
«Бавария» на клубном чемпионате мира сыграет в группе С. Мюнхенцы попали в один квартет с «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бокой Хуниорс» (Аргентина) и «Бенфикой» (Португалия).
Расписание матчей «Баварии» в групповом турнире клубного ЧМ-2025
- 15 июня, 19.00. «Бавария» — «Окленд Сити»
- 21 июня, 04.00. «Бавария» — «Бока Хуниорс»
- 24 июня, 22.00. «Бенфика» — «Бавария»
Время начала матчей — московское.
Клубный чемпионат мира состоится в США с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 команды, по две лучшие в каждой из восьми групп выйдут в плей-офф.
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