Международные клубные турниры
«30 лет боли»: Слезы Гаскойна и бессмертные слова Линекера после матча Англии и ФРГ
13:21
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер вспомнил о годовщине матча 1/2 финала чемпионата мира-1990 против ФРГ. Легендарной игре исполнилось 30 лет. Линекер забил в той встрече гол, сравняв счет на 80-й минуте, а также реализовал послематчевый пенальти. Однако Германия все равно победила в серии 11-метровых ударов (4:3), вышла в финал, где выиграла у Аргентины (1:0).
Именно после этой встречи Линекер произнес свою легендарную фразу: ««Футбол — простая игра: 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце побеждает Германия». Также в историю вошли кадры с плачущим Полом Гаскойном.
Линекер выложил обзор игры в Twitter, подписав ролик: «30 лет боли».
On this day: 30 years of hurt. pic.twitter.com/Wn7epUrUp5— Gary Lineker (@GaryLineker) July 4, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...