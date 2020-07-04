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«30 лет боли»: Слезы Гаскойна и бессмертные слова Линекера после матча Англии и ФРГ

13:21
Плачущий Пол Гаскойн. Фото Sky Sports
Плачущий Пол Гаскойн. Фото Sky Sports
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер вспомнил о годовщине матча 1/2 финала чемпионата мира-1990 против ФРГ. Легендарной игре исполнилось 30 лет. Линекер забил в той встрече гол, сравняв счет на 80-й минуте, а также реализовал послематчевый пенальти. Однако Германия все равно победила в серии 11-метровых ударов (4:3), вышла в финал, где выиграла у Аргентины (1:0).

Именно после этой встречи Линекер произнес свою легендарную фразу: ««Футбол — простая игра: 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце побеждает Германия». Также в историю вошли кадры с плачущим Полом Гаскойном.

Линекер выложил обзор игры в Twitter, подписав ролик: «30 лет боли».

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