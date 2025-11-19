Девальвация турниров или разнообразие? Почему Кюрасао на ЧМ веселее, чем унылая Италия

Пусть цветут тысячи цветов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже дважды побил рекорд по размеру отобравшейся на него страны. Сначала самым маленьким по площади стало Кабо-Верде (бывшие Острова Зеленого Мыса) площадью 4000 квадратных километров — это две Москвы. 18 ноября уже это же достижение побил остров Кюрасао — его площадь почти в 10 раз меньше. Также минувшей ночью на ЧМ вышла скромная Гаити (во второй раз после 1974 года).

Да, во многом участие новых сборных стало возможным благодаря новой системе отбора с 48 (на самом деле 45) путевками. Но Кабо-Верде обогнало в отборе не раз выходивший на чемпионат мира Камерун, а Кюрасао — уже участвовавшую Ямайку. Это не балласт имени Инфантино.

Тренд на выравнивание

Проникновение команд вроде Кюрасао, даже под руководством знакомого России Дика Адвоката, вызывает разную реакцию. С одной стороны, это размывание элитного клуба — чемпионат мира за всю историю выигрывали лишь восемь стран, а пул постоянных команд-участниц примерно известен любому обывателю.

Но главный товар, который спорт продает как часть индустрии развлечений, — это непредсказуемый результат. Поэтому КХЛ невыгодно, чтобы там постоянно выигрывал СКА или ЦСКА, а УЕФА делает форматы вроде единого группового раунда Лиги чемпионов или Лиги наций — чтобы подтянуть середняков и аутсайдеров.

Да, условная Италия принесет на краткосрочном отрезке больше внимания к чемпионату мира за счет звезд. Но пример Кюрасао сам по себе вдохновляет другие малые сборные по всему миру и расширяет географию футбола. А если Италия проиграет стыковые матчи условному Косово (вряд ли бы нам этого хотелось, конечно) — это только ее и Гаттузо проблемы.

В последние годы спорт усиленно глобализируется, а общий уровень выравнивается. Почти любая спортивная федерация обсессивно озабочена расширением географии. И почти каждый год какая-нибудь новая страна берет олимпийскую медаль, а футбольная Андорра все чаще играет с Англией 0:1. Это новая реальность.

Отчасти это отражение экономических тенденций. По данным World Inequality Database, за 40 лет разница между 10 процентами самых богатых стран и 50 процентами самых бедных сократилась — если в 1983-м первые были мощнее в 20 раз, то теперь в девять. Футбол и спорт не всегда производная экономики — элементарная инфраструктура для выхода на чемпионат мира нужна, но находящуюся под властью банд Гаити экономически благополучной никак не назовешь. С другой стороны, — Кюрасао с конца 2000-х до коронавируса пережил экономический рост благодаря переработке венесуэльской нефти и туризму.

Пример Кюрасао — далеко не единственный. Здесь могла бы быть шутка о выходе «Арарата» в еврокубки, но будет несколько примеров прорывов карликов в игровых видах спорта.

Фарерские гандболисты с болельщиками сборной. Фото Global Look Press

Фарерский гандбол

Фареры как владение Дании гандболом заболели давно. Но команды — участницы крупных турниров появились на островах с населением 50 тысяч человек и 70 тысяч овец (благодаря им все острова сфотографированы в Google-панорамах) только сейчас. Фарерские гандболисты сначала пробились на Евро-2024, где сыграли вничью с норвежцами (!), а в 2025-м им дали wild card для участия в молодежном чемпионате мира до 21 года (людей такого возраста, пригодных к игре, на Фарерах от силы несколько сотен). И фарерцы сенсационно дошли до полуфинала, где проиграли в двух овертаймах Португалии. Фарерские СМИ на время турнира почти ничего не печатали о спорте — все новости можно и так обсудить в немногочисленных тавернах Торсхавна.

Сборная Фарер по футболу, кстати, до последнего тура сохраняла шансы на выход на чемпионат мира-2026, что еще несколько лет назад было немыслимо. И голы в тамошнем чемпионате тоже забивают убойные.

Океания в регби

Давние традиции Фиджи, Тонга и Самоа в регби не откровение, но в последние годы эти страны стали добиваться крупных успехов. «Летучие фиджийцы» завоевали за три Олимпиады два золота и серебро в регби-7 — это еще ладно. Но, например, на последнем чемпионате мира по регбилиг (версия игры для 13 человек) самоанцы уже вышли в финал — впервые в истории.

А на последнем Кубке мира по регби Фиджи играла в 1/4 финала против Англии, и до 72-й минуты из 80 счет был равным — 24:24. Недавно большинство матчей европейцев и фиджийцев стабильно заканчивались разницей в 20, а то и в 40 очков.

Катарские волейболисты. Фото Global Look Press

Новички в игровых видах

Все чаще экзотика проникает и на чемпионаты мира и Олимпиады в других командных видах. В 2022 году на чемпионат мира по волейболу прибыл скромный Катар (население 3 миллиона человек, но страну никак волейбольной не назовешь), на женский ЧМ семь лет назад вышли волейболистки Тринидада и Тобаго.

В 2023 году впервые на чемпионат мира по баскетболу пробилось все то же Кабо-Верде. А на Олимпиаду-2024 в баскетболе даже выходил раздираемый внутренними неурядицами Южный Судан и занял там 9-е место из 12.

И даже в консервативном крикете (теперь олимпийский вид спорта) на Кубок мира по разновидности Т20, более демократичной и динамичной, каждый раз отбирается кто-то новый. 2014-й — Непал, 2021-й — Папуа — Новая Гвинея, 2024-й — Уганда. Все это страны, не отличающиеся развитой инфраструктурой.

На Кубок мира по футзалу-2024 впервые отобрались сразу несколько не самых очевидных даже для этого вида спорта сборных — Таджикистан и Афганистан, а также Новая Зеландия.

Матч сборных Гренландии и Норвегии. Фото Global Look Press

Гренландия

Ну и вишенка на торте — женская сборная Гренландии, которая в 2025 году прорвалась на чемпионат мира по гандболу и впервые выиграла чемпионат Северной Америки. Теперь понятно, почему территорию с такими девушками так хотел заполучить Дональд Трамп. Гренландцы наверняка могли бы зажечь и в североамериканском футболе, но их просто не пускают в ФИФА и региональную КОНКАКАФ. Поэтому приходится играть на чемпионатах непризнанных стран и товарняки с Тувалу и (неожиданно в 2024-м) — Туркменией.

Правда, в любой уравниловке нужно уметь поймать баланс. Международные организации любят бороться за какую-нибудь новую благую идею рьяно, попутно круша здравый смысл, — большевики позавидовали бы. И вот уже идут слухи о расширении чемпионата мира по футболу до 64 сборных. Видимо, ждем на турнире Кубу Либре.