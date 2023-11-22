«Почему мы трусы?» Месси увел Аргентину после избиения фанатов в Бразилии, но потом одержал историческую победу

Обвинил полицию в репрессиях.

Бразилия и Аргентина — ожесточенные соперники, и в ночь на 22 ноября мир увидел очередное тому подтверждение. Игра 6-го тура отбора на чемпионат мира на «Маракане» была омрачена массовой дракой болельщиков, уходом аргентинцев с поля и словесной перепалкой футболистов.

Болельщиков не стали делить. Закончилось это плохо

Проблемы начались до стартового свистка. Вышедшие на поле футболисты увидели страшную картину — небольшой сектор аргентинцев был со всех сторон окружен бразильскими болельщиками, на трибунах разгоралась драка.

Заметившие это футболисты «Альбиселесте» побежали к своим, чтобы успокоить их и остановить конфликт, но стали лишь свидетелями того, как в дело вмешалась полиция. Причем вмешалась достаточно жестко — с применением дубинок.

«Каждое действие требует реакции. Здесь есть история конфронтации. Сначала мы поговорили с ними. Затем нам пришлось использовать наши дубинки. Не было ни смертельной силы, ни резиновых пуль, ни слезоточивого газа. Это был очень техничный подход», — сказал полковник Вагнер Феррейра, ответственный за безопасность на матче.

Игроки гостей во главе с Месси очень активно пытались помочь — вратарь Эмилиано Мартинес и вовсе хотел забраться на сектор, чтобы отобрать дубинку у полицейского, но все было тщетно. Максимально быстро градус насилия вырос — по сектору полетели кресла, а на носилках начали уносить первых окровавленных фанатов.

Месси увел команды с поля в знак протеста

Поняв, что ситуация не разрешится так скоро, Лео на правах капитана скомандовал своим футболистам уйти в раздевалку. Судьям и соперникам (бразильцы все это время находились на поле) он сказал, что аргентинцы вернутся, когда все успокоится.

Ситуация стала лучше только через полчаса. По этой причине стартовый свисток отложили на 27 минут — но в итоге встреча началась. Всех аргентинских болельщиков собрали в небольшой островок примерно в 3 тысячи человек, окруженный полицией — и больше эксцессов на трибунах не случалось.

Перед возобновлением игры у Месси произошел жесткий разговор с нападающим бразильцев Родриго. Как сообщает пресса, последний сказал Лео, что аргентинская команда — трусы. На что Месси ответил, прихватив оппонента за шею: «Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком».

Стычка Лионеля Месси и Родриго. Фото Reuters

Матч получился историческим

А вот на газоне было горячо. По данным некоторых СМИ, бразильцы не оценили уход аргентинцев в подтрибунку — это неудивительно, учитывая отношения двух сборных.

Но как бы ни были команды (в особенности гости) выбиты из равновесия произошедшим на трибунах, гол «Альбиселесте» смогли организовать. Забил Николас Отаменди после углового.

Больше голов не было — матч закончился победой Аргентины 1:0. Исторической, кстати — ранее бразильцы никогда не проигрывали дома в южноамериканской квалификации ЧМ.

Драка болельщиков с полицией. Фото Reuters

Месси после игры много говорил

Очевидно, что встреча произвела впечатление на игроков, и в первую очередь на капитана Аргентины:

«Мы видели, как [полиция] била людей, это уже произошло в финале Либертадорес. Они были больше сосредоточены на этом, чем на игре. Мы пошли в раздевалку, потому что это был лучший способ все успокоить, могла случиться трагедия. Мы семья. Мы решили играть, чтобы сделать ситуацию более спокойной», — сказал Лео после матча.

А уже в соцсетях Месси оказался еще жестче: «Эта команда продолжает творить историю.

Великая победа на «Маракане», хотя она снова будет отмечена репрессиями аргентинцев в Бразилии. Это нельзя терпеть, это безумие, и это должно закончиться сейчас".

У Аргентины в отборе после шести туров 15 очков и первое место. А вот бразильцы своих болельщиков разочаровывают — у них только 7 баллов и шестая строчка, что, впрочем, пока не мешает их выходу на ЧМ. Но для «селесао» это вряд ли звучит утешительно.