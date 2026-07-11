Круговой об отмене дисквалификации для Балогуна: «Удивился такому решению. Возможно, беспредел»

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» высказался об одном из главных скандалов ЧМ-2026 — отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Удивился такому решению. Но отношусь к этому спокойно — мы ведь не участвуем на этом чемпионате мира. Является ли это беспределом? Возможно, да», — сказал Круговой «СЭ».

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).