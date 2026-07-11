Лисандро Мартинес — о судействе в пользу Аргентины на ЧМ-2026: «СМИ создают эти споры»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес прокомментировал мнение о том, что арбитры принимают решения в пользу аргентинской команды на чемпионате мира-2026.

«Мне нечего сказать. Вы (СМИ — Прим. «СЭ») создаете эти споры. Мы же сосредоточены на том, чтобы на все сто выкладываться на поле», — приводит слова Мартинеса Diario AS.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 12 июля и начнется в 04.00 по московскому времени.