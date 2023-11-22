Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией

Матч отборочного турнира ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной начался со скандала.

Два года не встречались сборные Бразилии и Аргентины. Болельщики на легендарной «Маракане» ожидали яркого спектакля южноамериканской классики. Перед игрой мировые агентства рассылали романтические кадры.

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Однако ближе к стартовому свистку романтика матча сменилась прозой реализма. В одном из секторов стадиона началась массовая потасовка фанатов.

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Для наведения порядка в дело вступила бразильская военная полиция.

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Приемы, которые применяли сотрудники спецслужб, не отличались гуманизмом.

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Полицейские молотили дубинками всех подряд, не разбирая правых и виноватых.

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В ответ в «миротворцев» полетели пластиковые кресла.

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Ситуация на трибуне от этого только накалялась. Действия полиции стали еще жестче.

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В результате столкновений нескольких пострадавших увезли со стадиона в госпиталь.

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Футболисты сборной Аргентины вместе со своим капитаном Лионелем Месси отправились к сектору, где происходили беспорядки.

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Чемпионы мира попытались уговорить полицейских и болельщиков прекратить конфликт. Через некоторое время аргентинские футболисты покинули поле.

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Почти полчаса ушло на восстановления порядка на стадионе.

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Матч начался на 27 минут позже запланированного времени. Перед стартовым свистком бразилец Родриго обозвал Лионеля Месси трусом. Между игроками вспыхнула словесная перепалка. «Мы трусы? Мы чемпионы мира», — отреагировал Лео.

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Победный гол на 63-й минуте встречи в Рио-де-Жанейро провел Николас Отаменди.

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Хозяева заканчивали матч в меньшинстве: на 81-й минуте удалили Жоэлинтона.

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После игры аргентинцы вместе с Лионелем Месси, который отыграл 76 минут, поблагодарили своих болельщиков.

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Сборная Бразилии потерпела первое в истории домашнее поражение в отборочных турнирах чемпионатов мира в Южной Америке.