Хизанишвили: «Нужно учиться стабильно проводить матчи такого уровня с первых минут»

Помощник главного тренера сборной Грузии Зураб Хизанишвили прокомментировал поражение от Турции (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Нужно учиться стабильно проводить матчи такого уровня с первых минут, потому что мы помним, что в прошлом году то же самое случалось с нами в нескольких играх. Сегодня мы снова получили этот урок», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хизанишвили.

В следующем туре Грузия сыграет против Болгарии, а Турция — против Испании. Оба матча пройдут 7 сентября.