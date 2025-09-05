Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе Бразилии на матч с Чили
Сборная Бразилии назвала стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Чили. Игра пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос начнет игру с первых минут. Нападающий сине-бело-голубых Луис Энрике остался в запасе.
Полностью стартовый состав бразильцев выглядит следующим образом: Алиссон, Уэсли, Маркиньюс, Габриэль, Дуглас Сантос, Каземиру, Гимарайнш, Мартинелли, Рафинья, Эстевао, Жоау Педро.
Начало игры — 3:30 по московскому времени.
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