Куман: «Должны были действовать лучше в завершающей стадии атак»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы должны были действовать лучше в завершающей стадии атак, особенно во втором тайме. Первый тайм получился хорошим: у нас были моменты и острые эпизоды. После перерыва мы сыграли чуть более оборонительно», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

7 сентября голландцы сыграют против Литвы во 2-м туре отборочного турнира ЧМ-2026.