Португалия и Испания сыграют в матче 1/8 финала ЧМ по футболу 6 июля

Сборные Португалии и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 6 июля. Матч пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Команды провели друг с другом 41 матч в статистике очных встреч. Португалия одержала 7 побед, Испания выиграла 18 раз, еще 16 игр завершились вничью. Предыдущая встреча состоялась 8 июня 2025 года в финале Лиги наций УЕФА: основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, а в серии пенальти Португалия победила — 5:3.

Победитель этого противостояния выйдет в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем пары США — Бельгия.

Также в истории чемпионатов мира Испания добивалась более серьезного результата. Испанцы становились чемпионами мира в 2010 году. Лучший результат сборной Португалии на ЧМ — третье место на турнире 1966 года.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео