Англия ведет после первого тайма матча с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Мексики в Мехико играет со сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

После первого тайма счет 2:1 в пользу европейской команды, в составе которой дублем отметился полузащитник Джуд Беллингем (на 36-й и 38-й минутах).

На 42-й минуте нападающий мексиканцев Хулиан Киньонес сократил отставание в счете.

Желтую карточку на 1-й минуте показали полузащитнику сборной Англии Деклану Райсу.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.