Хендерсона унесли на носилках после нелепой травмы при праздновании победы Англии над Мексикой на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон не смог самостоятельно покинуть поле после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 со сборной Мексики (3:2). 36-летнего игрока пришлось уносить на носилках.

Полузащитник зацепился и упал на руку в тот момент, когда перелезал через рекламные щиты во время празднования. Перед этим он получил желтую карточку за споры с арбитром.

Хендерсон не был включен в стартовый состав и провел весь матч на скамейке запасных.

На ЧМ-2026 полузащитник отыграл шесть минут в матче с Панамой.