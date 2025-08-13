Йоахим Лев отказался возглавить сборную Узбекистана

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отказался от работы в национальной команде Узбекистана, сообщает Bild.

По информации источника, 65-летний специалист взял время на размышление после полученного предложения. В итоге он решил отказаться от этого варианта.

Сборная Узбекистана впервые в истории попала в финальную часть чемпионата мира и выступит на ЧМ-2026.

Лев тренировал немецкую сборную с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году и выиграла Кубок конфедераций в 2017 году. Специалист находится без работы с 2021 года.