Ямаль — о дебютном голе на чемпионате мира: «Это сбывшаяся мечта»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал свой первый гол на чемпионате мира.

18-летний футболист вышел в старте на матч 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии (4:0). Он забил на 10-й минуте и был заменен после перерыва.

«Таков был план: сыграть тайм, получить отдых, но прежде всего — помочь команде. Все сложилось так, как мы хотели: преимущество в три мяча позволило мне отдохнуть — идеально. Я всегда мечтал оказаться на чемпионате мира, и забить в первом же матче в старте — это мечта. Прошлый турнир я смотрел из школьного класса, а теперь забиваю здесь, когда на трибунах мама и моя семья. Это сбывшаяся мечта», — приводит пресс-служба ФИФА слова Ямаля.

Ямаль стал восьмым в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле, забивший в 17 лет на ЧМ-1958. Ямаля по этому показателю в том числе опережает россиянин Дмитрий Сычев.