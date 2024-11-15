Рафинья — о ничьей Бразилии с Венесуэлой: «Когда мы не побеждаем, я ухожу с поля расстроенным»

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья остался разочарован результатом матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Венесуэлы.

Игра прошла 15 ноября на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине и завершилась ничьей (1:1).

«Для меня самое важное — это победа команды, а когда мы не побеждаем, я ухожу с поля расстроенным. Мы могли бы выиграть эту игру, матч был сложным, у них очень качественная команда, но порой происходят вещи, которые усложняют игру», — заявил Рафинья.

При этом он отметил, что команда заработала важное очко в гостевой игре.

Сборная Бразилии набрала 17 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. 20 ноября бразильцы дома сыграют против Уругвая.