Месси оскорбил судью в матче между Аргентиной и Парагваем

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в резкой форме выразил недовольство главным арбитром матча квалификационного раунда ЧМ-2026 с Парагваем. Причиной стал тот факт, что судья не удалил игрока команды-соперника после нарушения правил.

«Ты обгадился, ты мне не нравишься», — приводит слова Месси RMC Sport.

Матч между сборными Аргентины и Парагвая прошел на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне. Игра закончилась победой Парагвая со счетом 2:1. В следующем матче аргентинская сборная сыграет с Перу, а парагвайская — с Боливией.

После 11 туров Аргентина занимает первую строчку турнирной таблицы южноамериканского отбора, имея в активе 22 очка, сборная Парагвая находится на 6-м месте, набрав 16 баллов.