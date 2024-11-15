Япония разгромила Индонезию в отборочном матче к ЧМ-2026

Сборная Японии на выезде разгромила команду Индонезии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Голы на счету японцев Такуми Минамино, Хидемасы Мориты, Юкинари Сугавары. 4-й мяч был забит в свои ворота индонезийцем Джастином Хабнером.

Сборная Японии возглавляет турнирную таблицу группы С 3-го отборочного этапа зоны АФК. Команда набрала 113 очков после 5 матчей, лишь однажды сыграв вничью.

Индонезия находится на последнем, 6-м месте в группе (3 очка).