Аргентина без Месси проиграла Эквадору

Сборная Аргентины проиграла команде Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:1. Игра прошла на стадионе «Банко Пичинча» в Гуаякиле.

На 31-й минуте аргентины остались в меньшинстве, так как Николас Отаменди получил красную карточку. Эквадорский нападающий Эннер Валенсия на 13-й добавленной к первому тайму минуте открыл счет.

В начале второй половины составы уровнялись, так как полузащитник Мойзес Кайседо получил вторую желтую карточку.

Нападающий аргентинцев Лионель Месси пропустил встречу. Вместо него номер 10 взял Франко Мастантуоно.

Аргентинцы с 38 очками финишировали в отборе в Южной Америке на первой строчке. Эквадорцы поднялись на второе место — 29 очков.