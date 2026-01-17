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17 января, 03:25

Игор Тиаго хочет попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игор Тиаго.
Фото Reuters

Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго признался, что хочет осуществить свою детскую мечту — сыграть за сборную Бразилии.

«Это невероятно волнующее чувство. Я очень надеюсь стать частью ЧМ-2026, я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира. Раньше я видел это только по телевизору, но теперь я близок к тому, чтобы испытать туда сам. У Бога есть замысел на жизнь каждого человека. Если на это воля Божья и воля Карло Анчелотти, то представлять свою страну будет для меня удовольствием и честью.

Я верю, что готов. Единственное, что я умею делать в жизни, это забивать голы. Бог подготовил меня к этому моменту, и если он позволит, мы привезем в Бразилию шестой титул чемпиона мира», — цитирует The Guardian Тьяго.

В этом сезоне 24-летний бразилец забил 17 голов и сделал 1 голевую передачу в 22 матчах во всех турнирах.

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