Новая Зеландия сыграла вничью в четвертом матче подряд на чемпионатах мира

Сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Эта ничья стала для команды четвертой подряд на чемпионатах мира. На групповой стадии ЧМ-2010 Новая Зеландия разделила очки со Словакией (1:1), Италией (1:1) и Парагваем (0:0).

Новая Зеландия (1 очко) лидирует в таблице группы G ЧМ-2026. 22 июня она сыграет с Египтом.

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