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Сегодня, 01:31

Харт: «Тухель сам не до конца верил в сборную Англии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал поражение англичан от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Гарет Саутгейт часто подвергался критике за то, что в ключевые моменты больших матчей сборная Англии, поведя в счете, слишком рано закрывалась в обороне. И, честно говоря, я не увидел, чтобы в этом плане что-то изменилось. Как бы мы ни хвалили Тухеля, его столь ранние изменения по ходу матча говорят о том, что он сам не до конца верил в свою команду и не считал, что она способна нанести Аргентине еще один удар.

Англичане снова сделали то же самое, что и в матчах против Мексики и Норвегии — закрылись в обороне. Этим они фактически развязали руки Лионелю Месси, у которого оказался тот самый «ключ». В последние 15 минут он полностью управлял игрой. Аргентина постоянно создавала угрозу через правый фланг, где ее игроки могли как пробить по воротам, так и выполнить опасную передачу. В итоге, как только был забит первый ответный гол, а Англия провела те замены, которые провела, стало понятно, что этот матч закончится только одним исходом», — цитирует BBC Харта.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
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