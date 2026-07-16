Лаутаро Мартинес — о полуфинале ЧМ-2026: «Англичане устали. Они прессинговали 60 минут»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над сборной Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Я мечтал об этом голе, клянусь. Я сказал Алексису Макаллистеру, что забью. Я сказал ему, что выйду на замену и выиграю матч. И это случилось со мной. Энцо тоже забил отличный гол, и теперь, когда я успокоился, я могу сказать вам, что эта команда продолжает показывать, из чего она сделана.

Англичане устали. Они прессинговали 60 минут. После этого у них не осталось сил. Они начали, когда забили гол. Затем они опустились в оборону, и это дало нам больше спокойствия при движении мяча. Мы действовали шире и в итоге забили два гола. И после трех с половиной лет мы снова играем в финале чемпионата мира», — цитирует 28-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина состоится 19 июля.