Аргентина стала шестой командой с победой в чемпионате мира и участием в финале следующего турнира

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026. В финале она сыграет со сборной Испании.

Как сообщает Международная федерация футбола, Аргентина стала шестой командой, которая выиграла чемпионат мира и вернулась в финал на следующем турнире, после Италии (1934, 1938 годы), Бразилии (1958, 1962 и 1994 и 1998), Аргентины (1986, 1990) и Франции (2018, 2022).

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина состоится 19 июля.