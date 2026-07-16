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Сегодня, 01:14

Аргентина стала шестой командой с победой в чемпионате мира и участием в финале следующего турнира

Павел Лопатко

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026. В финале она сыграет со сборной Испании.

Как сообщает Международная федерация футбола, Аргентина стала шестой командой, которая выиграла чемпионат мира и вернулась в финал на следующем турнире, после Италии (1934, 1938 годы), Бразилии (1958, 1962 и 1994 и 1998), Аргентины (1986, 1990) и Франции (2018, 2022).

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина состоится 19 июля.

Победный гол Лаутаро Мартинеса в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026 против Англии.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля

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