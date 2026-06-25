Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 22:13

Daily Mail: в краже вещей у сборной Англии обвиняют двоих афганцев

Руслан Минаев

К краже вещей игроков сборной Англии могут быть причастны двое афганцев, получивших гражданство США, сообщает Daily Mail.

Полиция задержала злоумышленников. Ими оказались 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль. По данным источника, они получили американское гражданство за помощь в борьбе с «Талибаном». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Деклан Райс и&nbsp;Харри Кейн.Остались без бутс и с одним мячом. Сборную Англии обокрали в США перед началом ЧМ-2026

Ранее СМИ сообщали, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира-2026, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Позже стало известно, что англичане вернули часть украденной экипировки.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Неймар: «Мы много общаемся с Месси. Я его очень люблю»
Эквадор — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Российский болельщик, побывавший на ЧМ-2026: «Голенков в восторге, что о нем теперь знают в Мексике!»
Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 26 июня
Эквадор — Германия: Валенсия, Кайседо, Вирц и Мусиала выйдут в стартовом составе
Кюрасао — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на матч ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский болельщик, побывавший на ЧМ-2026: «Голенков в восторге, что о нем теперь знают в Мексике!»

Неймар: «Мы много общаемся с Месси. Я его очень люблю»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости