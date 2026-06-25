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Неймар: «Мы много общаемся с Месси. Я его очень люблю»

Алина Савинова

Нападающий сборной Бразилии Неймар во время чемпионата мира-2026 тепло отозвался об аргентинском форварде Лионеле Месси, с которым вместе выступал за «Барселону» и «ПСЖ».

По словам футболиста, историческое футбольное противостояние Бразилии и Аргентины никак не сказалось на их братских отношениях.

«Мы много общаемся, и в эти дни тоже были на связи. Он знает, что я его очень люблю», — сказал Неймар в интервью DSports.

Также бразилец подчеркнул человеческие качества Месси.

«Лео — еще лучший человек вне поля. Он хорош на поле — представьте, каков он за его пределами», — с улыбкой отметил Неймар.

В групповом турнире ЧМ-2026 34-летний Неймар принял участие только в одном матче, выйдя на замену в игре против Шотландии (3:0). 39-летний Месси забил 5 голов в трех матчах и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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