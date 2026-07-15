ФИФА нарушит правила игры в финале ЧМ-2026

Сегодня вечером многочисленные западные СМИ сообщают, что ФИФА собирается устроить продолжительное шоу в перерыве финального матча чемпионата мира-2026. Оно может занять от 25 до 30 минут. Если это случится на самом деле, будут нарушены правила игры. В них говорится, что «игроки имеют право на перерыв между двумя таймами, не превышающий 15 минут».

В регламенте соревнований должна указываться продолжительность перерыва между таймами, которая может быть изменена только с разрешения судьи. В документе, регламентирующем проведение ЧМ-2026, тоже сказано о 15-минутном перерыве.

Безусловно, так и должно быть. И никакие шоу не могут и не должны это правило менять. Но на этом чемпионате возможно все.

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