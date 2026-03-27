Босния по пенальти обыграла Уэльс в стыках ЧМ-2026

Сборная Боснии и Герцеговины выиграла у Уэльса в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2026 — 1:1 (пен. — 4:2).

Сборная Боснии и Герцеговины выиграла у Уэльса в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2026 — 1:1 (пен. — 4:2). Игра проходила на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе.

Валлийский нападающий Дэниэл Джеймс на 51-й минуте открыл счет. Боснийцам удалось отыграться в концовке встречи — забил 40-летний Эдин Джеко. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победителя определили в серии пенальти, где точнее оказались боснийцы.

В финале стыкового раунда Босния и Герцеговина встретится с Италией. Матч состоится 31 марта.