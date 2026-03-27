Чехия по пенальти обыграла Ирландию и вышла в финал стыков ЧМ-2026

Сборная Чехии выиграла у Ирландии в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2026 — 2:2 (пен. — 4:3). Игра проходила на «Фортуна Арене» в Праге.

Ирландский нападающий Трой Пэрротт на 19-й минуте реализовал пенальти и открыл счет. Спустя четыре минуты ирландцы удвоили преимущество благодаря автоголу Матея Коваржа. В середине первого тайма чехи отыграли один мяч — Патрик Шик реализовал пенальти. В концовке встречи Ладислав Крейчи реализовал 11-метровый и сравнял счет.

В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти.

В финале стыков ЧМ-2026 Чехия сыграет с командой Дании. Матч состоится 31 марта.