Нигматуллин считает, что решение Нойера сыграть на ЧМ-2026 было правильным

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «СЭ» мнением о выступлении вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на чемпионате мира-2026.

В 1/16 финала турнира немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти — 3:4). До этого 40-летний Нойер заявлял, что завершит карьеру в сборной Германии после ЧМ-2026.

«Огорчен его вылетом, все-таки это его последний чемпионат мира. Он, конечно, неожиданно на него попал, ведь уже завершал выступление в сборной. В любом случае, решение сыграть на этом чемпионате мира — правильное. Жаль, что не удалось достичь на турнире чего-то серьезного», — сказал Нигматуллин «СЭ».

40-летний Нойер — рекордсмен сборной Германии по числу матчей на чемпионатах мира (23). Всего на его счету 128 игр за национальную команду. Вместе со сборной Нойер выиграл ЧМ-2014.

(Давид Петросян)