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25 марта, 21:30

The Athletic: ФИФА обеспокоена визовыми правилами для граждан стран-участниц чемпионата мира в США

Анастасия Пилипенко

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила обеспокоенность в связи с визовыми ограничениями для граждан пяти стран — участниц чемпионата мира 2026 года, сообщает The Athletic.

По данным источника, проблема связана с пилотной программой Visa Bond, согласно которой граждане 50 стран, въезжающие в США по деловой или туристической визе, должны внести залог в размере от 10 до 15 тысяч долларов. Средства возвращаются при выезде из страны до истечения срока визы.

В список стран, на которые распространяется программа, входят Алжир, Кабо-Верде, Сенегал и Кот-д'Ивуар — все они являются участниками чемпионата мира -2026. Со 2 апреля правила также начнут действовать для граждан Туниса.

Согласно тексту программы, исключений для отдельных категорий граждан, включая участников международных спортивных турниров, не предусмотрено. Футбольные федерации перечисленных стран выразили обеспокоенность ситуацией, которая обсуждалась на семинарах по подготовке к чемпионату мира в прошлом месяце.

ФИФА пытается убедить администрацию США сделать исключение для игроков, тренерских штабов и сотрудников сборных-участниц, а также руководителей федераций и ключевого персонала спонсоров.

Ожидается, что если власти США пойдут на уступки, исключение будет сделано только для членов сборных. Родственники игроков и болельщики, в свою очередь, будут обязаны заплатить залог.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции — 3:3, 4:2 по пенальти.

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